Vaias e xingamentos: veja como foi reencontro de Luan com torcida do Corinthians

O meia Luan reencontrou a torcida do Corinthians nesta segunda-feira. O jogador de 30 anos entrou em campo na reta final do confronto entre Timão e Grêmio, que terminou empatado em 4 a 4. O duelo foi válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Antes mesmo de a bola rolar, Luan já foi hostilizado por torcedores presentes. No aquecimento, o atleta foi alvo de xingamentos da Fiel, enquanto gremistas responderam gritando o nome do meia. No Grêmio, o jogador é considerado ídolo, já que foi peça importante nos títulos da Copa do Brasil de 2016 e da Copa Libertadores de 2017.

Luan voltou a ser "homenageado" pela Fiel quando foi colocado em campo por Renato Gaúcho, aos 34 minutos do segundo tempo. O jogador entrou em campo na vaga de Luis Suárez, quando o jogo já estava empatado 4 a 4.