Titular e capitão do Vasco, Léo revela que jogou clássico lesionado e no sacrifício: "Não queria estar fora"

O Vasco volta a campo nesta quinta-feira diante do Coritiba, às 19h (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogo marca a volta da torcida em São Januário após a liberação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Classificação e jogos Brasileirão

Agora, com a volta do apoio de seu torcedor na sua casa, o Gigante da Colina ganha ainda mais moral na briga contra o rebaixamento do Brasileirão após a vitória maiúscula por 4 a 2 sobre o Fluminense. Com 20 pontos, o Cruzmaltino continua na 18ª colocação, mas está cada vez mais perto de deixar o Z-4.