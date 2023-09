Dorival exalta Nestor após grande atuação no Maracanã: 'Muita consistência'

Atuando como meio-campista pela esquerda, Rodrigo Nestor foi fundamental para ajudar Caio Paulista na transição defensiva. Quando o São Paulo tinha a bola, o camisa 11 subia ao ataque com o mesmo vigor, cumprindo um papel cansativo, mas extremamente importante para o funcionamento coletivo.

"Por isso que o time consegue manter uma boa produção em momentos difíceis e complicados, porque nossa equipe tem dado uma ótima resposta. Precisamos fechar essa competição com chave de ouro e vamos lutar dentro dos nossos limites para dar uma satisfação ao nosso torcedor", completou.

Justamente pelo desgaste da partida do último domingo, a tendência é que nenhum dos principais jogadores do elenco entre em campo na próxima quarta-feira, contra o Fortaleza, no Morumbi. E Rodrigo Nestor está nesse grupo.

"Teremos que nos preparar muito, melhor ainda do que nos preparamos ao longo dos últimos dias. Teremos que manter [o alto nível] por muito mais tempo se quisermos alcançar um grande resultado", concluiu Dorival Júnior, já projetando a partida de volta da final da Copa do Brasil, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi.

