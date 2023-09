Sequência de treinos e viagem a Porto Alegre: veja a programação semanal do Palmeiras

Ainda na quarta, o Palmeiras deve viajar a Porto Alegre para, no dia seguinte, encarar o Grêmio às 21h30 (de Brasília). O objetivo da equipe de Abel é encurtar, ainda mais, a vantagem do líder Botafogo na tabela de classificação do Brasileirão.

Classificação e jogos Brasileirão

Libertadores

Na sexta-feira (22), a delegação alviverde tem 'somente' o retorno a São Paulo programado. No sábado (23), há previsão de folga para o grupo.

O Verdão volta às atividades, pois, no domingo (24). Mais uma vez às 10h (de Brasília), os jogadores palestrinos vão a campo na Academia de Futebol para, aí sim, focar somente no importante embate pela competição internacional.