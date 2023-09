Sem Danilo, Nottingham Forest arranca empate contra o Burnley no Campeonato Inglês

Nesta segunda-feira, Nottingham Forest e Burnley encerraram a quinta rodada do Campeonato Inglês com empate em 1 a 1, no Estádio City Ground. Sem o volante brasileiro Danilo e com Andrey Santos no banco, os donos da casa saíram atrás, mas buscaram o empate.

Danilo, ex-Palmeiras, se recupera de lesão na coxa esquerda e não foi relacionado para a partida. Já o também volante, Andrey Santos, ex-Vasco, ficou no banco de reservas por opção técnica.

Com o resultado, o Nottingham é o oitavo colocado, com sete pontos. Já o Burnley conquistou seu primeiro ponto e é o 19º.