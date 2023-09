Seleção Brasileira feminina sub-19 estreia com goleada sobre a Venezuela na Liga de Desenvolvimento Conmebol

Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira feminina sub-19 estreou na Liga de Desenvolvimento da Conmebol com uma vitória por 6 a 0 sobre a Venezuela, no Parque Prandi, em Colonia, no Uruguai. Maranhão, Priscila, Ravena, Aline Gomes e Juju Harris (duas vezes) balançaram as redes.

O Brasil divide o Grupo B com Venezuela, Colômbia, Chile e Peru. A equipe comandada por Simone Jatobá volta a campo nesta quarta-feira, diante da Colômbia, no Estádio Supicci, em Colonia (URU).