Seleção brasileira de judô é convocada para os Jogos Pan-Americanos de Santiago

A Confederação Brasileira de Judô definiu os representantes do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Além dos cinco atletas classificados diretamente pelas cotas dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, o Brasil terá outros 14 judocas selecionados pela CBJ que se classificaram pelo ranking pan-americano, totalizando 19 atletas em ação nos dias 28, 29, 30 e 31 de outubro no Centro de Esportes de Contato do Parque Estádio Nacional, no coração do Jogos.

Dessa forma, o judô brasileiro chegará forte para o torneio continental com uma equipe formada por grandes nomes da modalidade, como os medalhistas olímpicos Daniel Cargnin (73kg), Rafael Silva (+100kg), Rafaela Silva (57kg) e Ketleyn Quadros (63kg), ao lado de jovens promessas das equipes de transição como os novatos Michel Augusto (60kg), Kayo Santos (100kg), Aléxia Nascimento (48kg), Gabriel Falcão (73kg), Luana Carvalho (70kg) e Eliza Ramos (78kg), todos classificados via Cali.

"O judô brasileiro estará em Santiago com um time muito competitivo e temos a expectativa de fazer ótimos resultados como vem sendo nas últimas edições. Conseguimos classificar atletas em todas as categorias e dobrar as chances em cinco categorias com a entradas dos juniores. Em termos de ambiente e vivência em evento multiesportivo, o Pan será um ótimo laboratório para Paris 2024 e, por isso, também estamos indo com atletas cujo foco está na medalha olímpica daqui a menos de um ano", explicou Marcelo Theotonio, gerente de alto rendimento da CBJ que será o chefe da delegação de judô em Santiago.