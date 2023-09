São Paulo treina no CT após vitória sobre o Flamengo na Copa do Brasil; veja como foi a reapresentação

Um dia após a vitória no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, sobre o Flamengo, no Maracanã, o elenco do São Paulo já se reapresentou ao CT da Barra Funda e deu continuidade aos trabalhos. O foco agora está no jogo contra o Fortaleza, marcado para esta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

A delegação são-paulina retornou do Rio de Janeiro em um voo fretado ainda no último domingo. Os jogadores que atuaram na maior parte da decisão fizeram um trabalho interno regenerativo.

Já os demais atletas começaram as atividades do dia com um circuito físico de aquecimento, seguido de um treino de posse de bola sob pressão em espaço reduzido. Ainda houve um trabalho tático de 11 contra 11, comandado por Dorival Júnior, onde o técnico testou variações de esquemas e posicionamento.