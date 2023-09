Santos disputa apenas três jogos durante o mês pela primeira vez desde 2020

O principal motivo do baixo número de confrontos no período foi a interrupção das competições devido à pandemia da covid-19. Os campeonatos retornaram na terceira semana de julho. No dia 22, empatou com o Santo André (1 a 1), quatro dias depois, perdeu do Novorizontino (3 a 2) e da Ponte Preta (3 a 1), no dia 30.

Classificação e jogos Brasileirão

Santos fez três jogos também em julho de 2019

Em contexto que não envolve uma crise humanitária, a situação aconteceu pela última vez em julho de 2019, quando o Brasileirão voltou da pausa para a Copa América na segunda semana do mês e o Peixe fez três jogos.

Na atual temporada, alguns fatores foram responsáveis por esse cenário. Além da paralisação de dez dias para a data Fifa de setembro, o calendário brasileiro reservou as próximas duas semanas para as decisões da Copa do Brasil e disputa das semifinais da Copa Libertadores — torneios que o Peixe não está participando.