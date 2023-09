Sampaio Corrêa x Vila Nova: veja as informações da partida pela Série B

O Vila Nova chegou a ser líder da Série B do Campeonato Brasileiro, mas uma sequência ruim o afastou da ponta. Nesta terça-feira, a equipe enfrenta o Sampaio Corrêa, às 21h30 (de Brasília), no Castelão de São Luís, pela 29ª rodada.

A disputa pelo título da Série B está extremamente acirrada. A distância entre o líder e o sétimo colocado é de apenas sete pontos. Por isso, toda partida é de grande importância na briga, não só pela taça, mas principalmente pela promoção para a elite nacional. Uma sequência de cinco jogos com resultados negativos tirou o Vila Nova da primeira colocação e o deixou fora do G4.

Agora, os goianos ocupam a sexta colocação da competição, com 46 pontos. Das últimas cinco partidas, venceram duas e empataram uma. Com isso, podem no máximo assumir o quarto lugar, contando com um triunfo nesta terça-feira e uma combinação de resultados na rodada. Na última vez que esteve em campo, o Vila Nova empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta, jogando em casa.