Romarinho marca duas vezes, e Al-Ittihad vence em estreia na Champions da Ásia

Os gols do Al-Ittihad

Os donos da casa abriram o placar no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal aos 11 minutos do primeiro tempo. Muhannad Shenqeeti avançou pela direita com muita velocidade, invadiu a área e mandou para o gol. O goleiro do AGMK defendeu e o rebote caiu no pé de Haroune Camara. O atacante soltou o pé para balançar as redes.

Pouco depois, aos 14, Romarinho marcou o seu primeiro gol na partida. Camara aplicou um chapéu dentro da área e arriscou. A bola rebateu e o brasileiro bateu de chapa no canto esquerdo. O terceiro tento do Al-Ittihad, o segundo do atacante ex-Corinthians, foi de pênalti, em uma cobrança firme no canto esquerdo.