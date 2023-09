Rayssa Leal e Richarlison doam peças autografadas ao Museu Olímpico do COI

No último domingo, o atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira Richarlison e a skatista Rayssa Leal, ambos medalhistas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, participaram de uma ação em colaboração com o Comitê Olímpico do brasil (COB), e doaram objetos que ficarão expostos no Museu Olímpico, em Lausanne, na Suíça, local da cerimônia.

Richarlison doou uma camiseta e uma chuteira autografadas, objetos utilizados na campanha da medalha de ouro no Japão. Na ocaião, a Seleção Brasileira venceu a Espanha, por 2 a 1, e o atacante terminou como artilheiro, com 5 gols.

"Os Jogos Olímpicos foram um momento muito especial pra mim e, agora, posso dividir um pouco disso com as pessoas que forem ao Museu Olímpico. Minha camisa e minhas chuteiras serem imortalizadas é muito importante para mim e para minha família. Espero que eu possa voltar outras vezes", declarou Richarlison.