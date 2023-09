Provocações e clima hostil: Como foi último jogo entre Corinthians e Grêmio

Mas por que esse cenário rendeu um clima tão hostil para os gremistas em Itaquera?

O Grêmio ficou entalado na garganta do corintiano por muito tempo. Isso porque o jogo que rebaixou o Timão em 2007 foi contra Imortal, no Estádio Olímpico. Na ocasião, os times empataram por 1 a 1, mas não foi o suficiente para o Corinthians se livrar do rebaixamento.

O jogo no Olímpico gerou forte mobilização dos gremistas, com caixões com o símbolo do Timão e músicas provocativas fazendo referência ao rebaixamento dos paulistas. Jonas abriu o placar para o Grêmio, e Clodoaldo empatou para os paulistas, tudo no primeiro tempo.

A vingança

Tendo em vista esse histórico, torcedores do Corinthians decidiram devolver na mesma moeda no Brasileiro de 2021. O clima da Neo Química Arena foi de decisão, como se o jogo valesse título, com muitas provocações aos gremistas e balões com a letra "B". Músicas provocativas também foram entoadas, como "Arerê, o Grêmio vai jogar a Série B".

Antes do jogo, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, publicou uma carta aberta aos jogadores pedindo que eles vingassem o rebaixamento de 2007. O técnico Vagner Mancini colocou mais lenha na fogueira, falando que a "torcida do Corinthians não entra em campo", quando questionado sobre o clima que seus jogadores enfrentariam em Itaquera.