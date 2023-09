Persepolis x Al Nassr: onde assistir o time de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões da Ásia

Vivendo altos e baixos nesta temporada, o Al Nassr, que além de Cristiano Ronaldo e Luís Castro conta com grandes nomes, como Mané, Alex Telles, Brozovic e Talisca, ocupa apenas a 6ª colocação do Campeonato Saudita, estando a 4 pontos do lider Al Hilal, time de Neymar, que tem 16.