Pela 2ª vez nos últimos três jogos como mandante pelo Brasileirão, Palmeiras arranca vitória nos acréscimos

Ao menos no que diz respeito ao retrospecto recente, está virando hábito o Palmeiras arrancar uma vitória nos acréscimos em partidas da Série A do Campeonato Brasileiro em pleno Allianz Parque. Isso porque dos últimos três jogos como mandante, o Verdão venceu duas delas já perto do fim.

Contra o Goiás, na última sexta-feira, aos 50 minutos do segundo tempo, Breno Lopes marcou o tento derradeiro. Após bate e rebate na grande área, a bola sobrou no pé do atacante, que só teve o trabalho de tirar Tadeu da jogada e marcar.

Na comemoração, provocou a torcida do Palmeiras por conta das críticas que sofre — a resposta veio com gritos, após o apito final, de "Breno Lopes, presta atenção, muito respeito com a torcida do Verdão".