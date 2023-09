Palmeiras empata com o Corinthians e mantem invencibilidade no Paulista sub-14

Em compromisso válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista sub-14, o Palmeiras enfrentou o Corinthians na Fazendinha e acabou empatando por 1 a 1. O único gol do Verdão foi marcado por Guilherme Kerchner.

Com a igualdade no placar, as Crias da Academia chegaram nos 15 pontos, na segunda colocação do grupo 3. Além do empate desta segunda-feira, o Palmeiras tem quatro vitórias até aqui, mantendo a invencibilidade com 14 gols marcados e só um sofrido.

O próximo empate do time será contra o Joseense, no domingo, às 15h45 (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.