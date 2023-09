Palmeiras anuncia prioridade para sócios na venda de ingressos para jogo contra o Boca Juniors na Argentina

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira que os ingressos para o jogo diante do Boca Juniors pela partida de ida das semifinais da Libertadores, na Argentina, terão venda prioritária para os sócios Avanti. A comercialização das entradas terá início nesta quarta-feira, às 10 horas (de Brasília).

A prioridade para a venda será determinada pela pontuação do rating dos associados, classificados de zero a cinco estrelas. O mesmo sistema já é utilizado na comercialização de ingressos para jogos no Allianz Parque. O valor da entrada para o setor visitante da Bombonera é de R$ 300, estipulado pelo Boca Juniors, e sem o benefício da meia-entrada.

Após a aquisição do ingresso, será necessário trocar o bilhete digital pelo físico nas bilheterias do Portão B do Allianz Parque, entre os dias 21 e 23 de setembro, das 10 às 17 horas.