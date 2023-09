Novorizontino goleia o Ceará e retoma vaga no G4 da Série B

Nesta segunda-feira, o Novorizontino venceu o Ceará, por 4 a 1, em duelo disputado no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, no encerramento da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com este resultado, a equipe paulista retoma sua vaga no G4, em quarto lugar, com 48 pontos, mesma pontuação do Criciúma, que vem logo atrás. O Ceará, por sua vez, está em 10° lugar, com 41 pontos.

O Vozão volta a campo neste sábado, quando enfrenta a Chapecoense, às 17 horas (de Brasília), pela 29ª rodada. Já o Novorizontino joga apenas na próxima segunda-feira, diante do lanterna ABC, às 21 horas.