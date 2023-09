Marquinhos é otimista sobre PSG na Champions, mas revela: "Não é uma obsessão"

??? @marquinhos_m5 : "Demain c'est un match très important ! On est tous très motivés, les supporters seront là." pic.twitter.com/HKpEAsEZ4d

O PSG estreia na Champions nesta terça-feira, em confronto em casa, no Parc des Princes, diante do Borussia Dortmund. Marquinhos falou que a equipe está focada em iniciar com uma boa atuação, mostrando intensidade desde o começo.

"Estamos todos motivados antes do jogo de amanhã, com vontade de dar o nosso melhor e obter mais um resultado. Teremos que mostrar imediatamente essa cara desde o nosso primeiro confronto", concluiu o defensor.

O confronto acontecerá às 16h (de Brasília) e acontece pouco depois do PSG conhecer sua primeira derrota no Campeonato Francês. O clube acabou perdendo de 3 a 2 para o Nice e caiu para a quinta colocação na tabela.