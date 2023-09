Marcos Leonardo exalta interino no Santos e diz: 'Nunca vamos desistir'

Siga o UOL Esporte no

Atuando fora de casa, o Santos venceu o Bahia por 2 a 1, de virada, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira. Autor do gol de empate do Peixe, Marcos Leonardo aproveitou para exaltar Marcelo Fernandes após o jogo. O interino teve a responsabilidade de dirigir a equipe após a demissão de Diego Aguirre.

"A gente sabia da importância do jogo, ainda mais pelos resultados anteriores que tivemos. Estou feliz por chegar aos 50 gols pelo profissional com 20 anos, aiinda mais com vitória. Respaldar o grupo, o Marcelão, que veio aqui e assumiu essa bronca. Ele deu total confiança para a gente trabalhar e seguir", disse o atacante ao Premiere.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na 17ª colocação, agora com 24 pontos, um a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento e que ainda joga na rodada, contra o Flamengo, em casa.