Marcos Braz rechaça saída de Sampaoli antes da decisão da Copa do Brasil: "Temos mais 90 minutos"

O Flamengo viu o título da Copa do Brasil se complicar após a derrota para o São Paulo, no Maracanã. Os rubro-negros vão precisar vencer no Morumbi para chegarem ao bi da competição.

Além do mau resultado, a atuação ruim da equipe foi muito criticada pela torcida. Com isso, os rumores sobre uma possível demissão do técnico Jorge Sampaoli voltaram a rondar o clube.

No entanto, o vice-presidente Marcos Braz tratou de rechaçar qualquer mudança antes da decisão da Copa do Brasil.