Marcelo Fernandes muda formação do Santos e escala Lucas Lima contra o Bahia; veja times

O duelo entre Santos e Bahia acontece às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O confronto é direto na briga contra o rebaixamento.

No momento, o Peixe é o 17º colocado com 21 pontos, quatro a menos que o Goiás, primeiro time fora do Z4. Já o Tricolor de Aço ocupa a 15ª posição, com 25 unidades.