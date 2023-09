Marcelo Fernandes desconversa sobre efetivação no Santos após virada sobre o Bahia

Marcelo Fernandes já dirigiu o Peixe em 47 partidas. Em seu currículo, ele possui o título do Campeonato Paulista de 2015.

Com o triunfo sobre o Bahia, o Alvinegro Praiano segue na 17ª colocação do Brasileirão, agora com 24 pontos, um a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento e que ainda joga na rodada, contra o Flamengo, em casa.

O Santos volta a campo agora apenas no dia 1º de outubro, quando recebe o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para as 16 horas (de Brasília).