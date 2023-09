Marcelo Fernandes dedica vitória a Aguirre, exalta elenco e vê Santos vivo no Brasileirão: "Vamos lutar até o fim"

"Foi uma estratégia para deixar o Jean Lucas, o Lucas Lima e o Rincón por dentro, sem sair. O jogo do Rogério é articular pelo meio, jogar na ponta para cruzar. O time esteve muito bem. Tem coisas para corrigir, claro, mas não caímos na pressão. Jogamos de igual para igual. A estratégia foi montada. Todos entenderam. A vitória foi o mais importante. Vejo muitas virtudes na nossa equipe", finalizou.

O Peixe volta a campo agora apenas no dia 1º de outubro, quando recebe o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para as 16 horas (de Brasília).