Luisa Stefani cai na estreia no WTA 1000 de Guadalajara e lamenta: "Jogo duro"

Luisa Stefani, número 10 do mundo de duplas no tênis, foi superada na primeira rodada do WTA 1000 de Guadalajara, no México, evento no piso duro com premiação de US$ 2,78 milhões. A paulistana e a mexicana Giulia Olmos caíram diante das russas Anastasia Potapova e Veronika Kudermetova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 10/7.

A tenista brasileira lamentou a eliminação, mas também valorizou a reação que ela e sua dupla tiveram no segundo set e no tie break.

"Jogo duro, primeiro set não aproveitamos as oportunidades, perdemos três pontos decisivos, isso custou bastante. No segundo set fomos muito bem. E no super tie break elas começaram muito bem, abriram 7 a 0, fizemos um bom trabalho voltando e no 8 a 7 elas jogaram bem", declarou a paulistana.