Lucas Beraldo, do São Paulo, soma números expressivos nessa edição da Copa do Brasil; confira

Um dos pilares do São Paulo e que já é sondado por grandes clubes europeus, Beraldo pode melhorar ainda mais os números que já soma nessa Copa do Brasil com o jogo da volta diante do Flamengo marcado para o próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. Com 1 a 0 no agregado, o Tricolor joga em casa com a vantagem do empate para se sagrar campeão do torneio pela primeira vez em sua história.

Lucas Beraldo tem contrato com o Tricolor até junho de 2026 e não deve permanecer por muito tempo por conta do grande destaque e do interesse de clubes europeus, que podem fazer propostas na próxima janela de transferências. O zagueiro também soma convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira.