Lei do Ex? Corinthians vai reencontrar Luan em jogo contra Grêmio pelo Brasileiro

Sem espaço e com pouca moral no Corinthians, Luan retornou ao Grêmio, clube em que é ídolo e teve seu melhor momento no futebol, com títulos como a Copa do Brasil de 2016 e a Copa Libertadores de 2017. O meio-campista foi anunciado pelo Tricolor Gaúcho em julho e assinou contrato até final deste ano, recebendo bem menos em relação ao que ganhava no Timão.

O início da segunda passagem do jogador pelo Imortal ainda é tímido. Luan participou de três jogos desde seu retorno, todos saindo do banco de reservas. O camisa 7 vem treinando com o grupo normalmente e deve ser relacionado para o confronto contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

A tendência é que o jogador seja recebido com hostilidade pela Fiel Torcida. Quando passou a treinar separado e ficar fora dos planos do Corinthians, Luan passou a ser alvo em protestos de torcedores, especialmente das organizadas.

Timão e Grêmio vivem situações distintas no Campeonato Brasileiro. Enquanto o clube paulista busca se distanciar da zona de rebaixamento, os gaúchos querem encurtar a distância para o líder Botafogo.