Jogadoras da Espanha reafirmam decisão de não retornarem à seleção após convocação

? Alexia Putellas (@alexiaputellas) September 18, 2023

Na sexta-feira, 39 jogadoras assinaram um comunicado no qual afirmavam que não retornariam à seleção por considerarem que as mudanças realizadas na Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não são suficientes para que voltem, após a polêmica do beijo não consentido de Luis Rubiales, então presidente da RFEF, em Jenni Hermoso, após o título da Copa do Mundo.

Tomé, em sua primeira lista, convocou 23 jogadoras para o duelo de estreia da Liga das Nações feminina, que acontece nesta sexta-feira, contra Suécia. Dessas, 20 delas assinaram o comunicado a última sexta. São elas: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Catallina Coll, Enith Salón, Esther González, Irene Paredes, Irene Guerrero, Maria Pérez, Maria Isabel Rodriguez, Oihane Hernández, Ona Batlle, Olga Carmona, Teresa Abelleira, Inma Gabarro, Eva Navarro, Patri Guijarro, María León, Amaiur Sarriegi, Laia Alexsandri e Lucía García.

"Nos parece relevante salientar, nesse sentido, que a convocação não foi realizada em tempo hábil, nos termos do Art. 3.2 do Anexo I do Regulamento sobre Estatuto e Transferência de Jogadores FIFA, portanto entendemos que a RFEF não está em condições de nos exigir que aceitemos a convocação. Lamentamos mais uma vez que a nossa Federação nos coloque numa situação que nunca desejamos", conclui a nota.