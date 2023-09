Internacional intensifica preparação para confronto diante do Athletico-PR pelo Brasileiro

Nesta segunda-feira, o Internacional deu sequência à preparação e intensificou os treinos de olho no confronto diante do Athletico-PR. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Inter realiza os últimos trabalhos para o embate nesta semana. O elenco do Colorado foi a campo no CT Parque Gigante para fazer atividades técnicas e táticas. A primeira parte do treino foi aberta à imprensa. No entanto, após este início, a equipe decidiu por treinar com portões fechados.