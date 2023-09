Honrado, Aguirre se despede do Santos e torce pela recuperação do clube

Três dias após ser demitido, o técnico Diego Aguirre usou as redes sociais para se despedir do Santos. Em seu Instagram, o treinador uruguaio se disse honrado de ter comandado a equipe e ainda afirmou que torce por uma rápida recuperação para que o clube saia da má fase.

"Foi uma honra ter representado o escudo do Santos, instituição tão grande e histórica no futebol Mundial. Para muitos, o clube mais importante de todos. Uma pena que não tenha sido da forma como gostaríamos. Agradeço ao grupo de atletas e à instituição pela oportunidade, lamento não ter tido a oportunidade de desenvolver o trabalho. Era possível fazermos mais, mas isso é algo que fica para o passado. Que o Santos possa recuperar sua grandeza e ocupar o posto que merece e que o mundo do futebol reconhece. Novamente, muito obrigado", escreveu o técnico.