Herói do Santos, Furch celebra virada sobre o Bahia e pede confiança

O Santos venceu o Bahia por 2 a 1, fora de casa, nesta segunda-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da virada, já nos acréscimos do segundo tempo, Julio Furch celebrou o resultado e destacou que o Peixe mereceu deixar Salvador com os três pontos.

"Muito feliz. É um resultado que vínhamos buscando faz tempo. Muito feliz. Merecíamos ganhar pelo primeiro tempo. Veio no final. Estou muito feliz pelo trabalho de todos os garotos. A confiança de todos os companheiros, o trabalho em equipe (fundamental para vencer). Temos que implementar isso e trabalhar para lutar", disse ao Premiere.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na 17ª colocação, agora com 24 pontos, um a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento e que ainda joga na rodada, contra o Flamengo, em casa.