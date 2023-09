Guardiola comenta boa fase de Ederson: "Está cada vez melhor"

Mais uma vez, Ederson foi importante para garantir a vitória do Manchester City, desta vez, contra o West Ham no último sábado. Guardiola aproveitou para citar algumas defesas importantes do goleiro durante o jogo.

"A primeira defesa no mano a mano contra [Michail] Antonio, o momento em que ele (Antonio) dá o último toque um pouco mais esticado, ele (Ederson) estava lá para nos salvar", comentou Pep, que foi além.

"Zouma tem cabeceios altos e incríveis, mas ele (Ederson) fez uma boa defesa e naquele momento ainda estava 1 a 1", completou.