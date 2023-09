Gabriel Pec é o jogador do Vasco com mais gols nesta edição do Brasileirão; veja números

No último sábado, o Vasco deu show no Nilton Santos e venceu o Fluminense no clássico carioca, por 4 a 2, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Gabriel Pec saiu do banco para marcar dois gols e, com isso, se tornou o jogador do Cruzmaltino com mais gols nesta edição do torneio nacional, segundo dados do Sofascore.

Neste ano, Pec esteve em campo em 34 oportunidades com a camisa do time carioca, sendo que jogou 29 partidas como titular. O atleta somou 14 participações em gols, com 11 gols marcados e três assistências distribuídas. Ele atingiu, assim, uma marca importante - faz sua temporada com mais gols e participações em gols na carreira.

O meia-atacante dá força para o ataque do Vasco, hoje comandado pelo técnico argentino Ramón Díaz. De acordo com as estatísticas, dos 52 chutes que tentou, Pec concluiu 23 deles na direção das metas adversárias, fazendo os goleiros rivais trabalharem.