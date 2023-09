Fluminense vende mais de 26 mil ingressos para duelo com o Cruzeiro pelo Brasileirão

O Fluminense vendeu, até essa segunda-feira, mais de 26 mil ingressos para o duelo com o Cruzeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A cerca de dois dias para a partida, o Tricolor deve ter mais um ótimo público jogando na sua casa para seguir na busca de se consolidar no G-6 do Brasileirão. O time do técnico Fernando Diniz volta a jogar no Maraca após o estádio passar por uma manutenção no gramado.