Flamengo terá que buscar virada inédita para ser campeão da Copa do Brasil

Derrotado em casa no jogo de ida da final contra o São Paulo, o Flamengo terá uma missão complicada para buscar o título da Copa do Brasil: vencer o rival com um Morumbi lotado no próximo domingo. Para se entender a complexidade da situação, na história da competição, nunca um time que perdeu o jogo de ida da decisão em casa conseguiu reverter o resultado na volta.

Essa situação aconteceu em duas oportunidades na final da Copa do Brasil, disputada desde 1989. Em 2016, o Atlético-MG perdeu no estádio Independência o primeiro duelo diante do Grêmio por 3 a 1. Na volta, o time gaúcho assegurou a taça com o empate em casa por 1 a 1.

Na decisão de 2020, o Palmeiras abriu vantagem contra o Grêmio com o triunfo por 1 a 0 em Porto Alegre. Na volta, o Verdão garantiu a conquista ao bater o adversário por 2 a 0 no Allianz Parque.