Kevin exalta chances recebidas no Palmeiras: 'Momento maravilhoso'

Vindo do sub-20 do Palmeiras, Kevin já tem recebido algumas oportunidades no elenco principal do Verdão e agora está em transição para o profissional da equipe. Em 2021, quando a base alviverde entrou em campo na reta final do Brasileirão, o atacante fez sua estreia e inclusive balançou as redes contra o Ceará, na última rodada.

No entanto, é nesta temporada que Kevin está começando a ganhar mais espaço ao redor dos principais nomes do clube. Após entrar contra o Deportivo Pereira-COL pela Libertadores e diante do Goiás na última sexta-feira (15), pelo Brasileiro, o atacante destacou o importante momento que vive.

"Jogar uma partida de Libertadores era um sonho que eu tinha desde criança. Já tinha conversado com meus pais que estava esperando por esse momento. Graças a Deus, ele chegou e eu pude ajudar a equipe nos minutos em que estive em campo. Se Deus quiser, será assim daqui para a frente agora. Estou vivendo um momento maravilhoso aqui dentro do clube, estou trabalhando bastante, buscando meu espaço. Tive a oportunidade de entrar contra o Goiás e saímos com a vitória em um jogo que foi muito complicado", disse.