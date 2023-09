Em luta direta contra o Z4, Furch marca nos acréscimos e Santos vira sobre o Bahia

O Santos volta a campo agora apenas no dia 1º de outubro, quando recebe o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para as 16 horas (de Brasília). O Bahia, por sua vez, encara o Flamengo no próximo dia 30, fora de casa, às 16 horas.

O jogo

Os visitantes tentaram partir para cima logo de cara. Com menos de um minuto, Marcos Leonardo recebeu bom passe em profundidade e finalizou no pé da trave. O atacante, no entanto, estava em posição de impedimento.

Logo na sequência, o camisa 9 deu um belo passe para Jean Lucas, que partiu em liberdade para a área. O meia, então, tentou devolver para o companheiro, mas a defesa interceptou. No rebote, Soteldo bateu e viu a bola desviar na zaga antes de se perder pela linha de fundo.

Na cobrança de escanteio, Marcos Leonardo apareceu sozinho na pequena área e, no susto, finalizou de coxa. Atento, Marcos Felipe operou um milagre para evitar o tento. No lance seguinte, em novo tiro de canto, o centroavante parou na trave.