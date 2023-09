Dorival Jr previu final com o São Paulo ao assumir time temendo rebaixamento

Dorival Júnior está muito próximo de entrar para a história do São Paulo como o treinador responsável pelo título inédito da Copa do Brasil. Mas, se engana quem pensa que os frutos que vêm sendo colhidos nesta temporada surpreendem o comandante tricolor.

Dorival Júnior foi contratado pelo São Paulo em abril deste ano para minar qualquer possibilidade de rebaixamento. Após a eliminação precoce no Campeonato Paulista, havia um temor de que o Tricolor brigaria para não cair para a Série B em 2023, mas o treinador foi na contramão de todos e, em sua primeira conversa com o elenco, garantiu que o time disputaria uma final nesta temporada.

"Eu queria apontar uma coisa que é muito importante: esse título não está sendo disputado por acaso. Na minha primeira conversa com os jogadores, inclusive um deles confessando que ficou surpreso, eu disse que nós chegaríamos a uma final neste ano. Eles não acreditaram. Mas, com o passar do tempo, eles foram passando a confiança de que isso poderia acontecer", disse Dorival Júnior.