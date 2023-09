Diretoria do Fluminense tenta definir venda de ingressos para a semifinal da Libertadores

Classificação e jogos Libertadores

No entanto, a diretoria tricolor entrou em rota de colisão com os órgãos de segurança por conta das entradas. O Fluminense quer manter o sistema com os e-tickets e ingressos virtuais nas carteiras de sócios.

Do outro lado, os órgãos determinaram que os torcedores precisam do ingresso físico para entrar no Maracanã. A divergência vem atrasando o início das vendas.

A diretoria tricolor e os representantes dos órgãos vão se reunir nesta segunda-feira para tentar uma definição. Após o encontro, o Fluminense irá divulgar as informações sobre a venda de ingressos para a partida.

Antes de jogo decisivo pela Libertadores, o Fluminense encara o Cruzeiro, nesta quarta-feira. No Maracanã, a bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão.