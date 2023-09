Cruzeiro divulga programação semanal com treinos, folgas e duelo com o Fluminense

O Cruzeiro divulgou sua programação semanal nesta segunda-feira a fim de informar seu torcedor sobre as atividades que serão realizadas nos próximos dias.

Com dois treinos na Toca da Raposa 2 antes do duelo dessa quarta-feira diante do Fluminense, às 21h30, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time do técnico Zé Ricardo fará uma atividade no Rio de Janeiro antes de voltar a Belo Horizonte e também terá dois descansos previamente marcados. Confira os detalhes: