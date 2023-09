Corinthians x Fluminense: veja onde assistir e informações do jogo pela Copa do Brasil sub-20

Em compromisso válido pela Copa do Brasil sub-20, Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira no jogo de volta das quartas de final. A partida acontecerá no Parque São Jorge, em São Paulo (SP), às 19 horas (de Brasília), com transmissão do SporTV.

Na partida de ida, o Fluminense foi quem se deu melhor e acabou goleando por 4 a 0. Arthur e Kauã Elias marcaram duas vezes cada para dar a vitória aos cariocas no Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias (RJ).