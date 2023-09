Com retorno de experientes, Corinthians está pronto para enfrentar Grêmio; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Grêmio, em jogo adiado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Itaquera. O técnico Vanderlei Luxemburgo optou por mandar a campo um time com o retorno de jogadores experientes, como Fagner, Renato Augusto e Fábio Santos.

A equipe também conta com a volta de outros atletas importantes, como Maycon e Matías Rojas. Pedro, que fez o gol do Timão na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, segue no time inicial.

Assim, o Corinthians está escalado com: Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Rojas, Pedro e Yuri Alberto.