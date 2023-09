Com Neymar titular, Al-Hilal empata nos acréscimos contra time uzbeque pela Champions da Ásia

?65'#AlHilal#HILvNAV 0-1 pic.twitter.com/onBn2G2XPp

Neymar não teve grande brilho na partida, apesar de ser acionado diversas vezes. O camisa 10 partiu para cima da defesa em algumas jogadas, mas não conseguiu encontrar companheiros melhores posicionados. A melhor finalização do craque saiu aos 29 minutos do primeiro tempo, quando ele foi derrubado na entrada da área e ganhou uma falta. Na cobrança, tentou surpreender o goleiro batendo por baixo da barreira, mas o chute saiu fraco e ficou fácil para o arqueiro.

Apesar do Al-Hilal dominar a posse de bola durante grande parte da partida, foi o Navbahor que abriu o placar. Aos seis minutos do segundo tempo. A equipe Uzbeque armou um contra-ataque rápido e a bola chegou até os pés de Toma Tabatadze na cara do gol. O atacante bateu com firmeza no canto direito e o goleiro árabe não conseguiu impedir.

No apagar das luzes, os donos da casa conseguiram deixar tudo igual. Aos 55 minutos, Ali Al-Bulaihi subiu entre os zagueiros no meio da área e desviou de cabeça. A bola chegou a pingar fora do gol, mas o goleiro sequer pulou para tentar a defesa.