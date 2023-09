Com Duilio, André Negão oficializa suporte de mais três chapas para eleição no Corinthians

Na concorrência para a eleição presidencial do Corinthians, o candidato da Situação, André Negão, confirmou na noite do último domingo o apoio de mais três chapas. Uma delas é a 22 (Preto no Branco), que conta com a filiação de Duilio Monteiro Alves, atual presidente do Timão.

Além do suporte do dirigente, as chapas 15 (Tradição Corinthiana) e 33 (Corinthians com Respeito) também foram oficializadas junto à candidatura "Alô, Presidente". Elas se juntam a coalizão que já reunia as chapas 10 (Renovação e Transparência), 26 (26 Associativo) e 11 (Fiéis Mosqueteiros).

Apesar de ter dito anteriormente que não queria se envolver com política por conta do momento conturbado do clube em campo, Duilio havia conversado com André para participar da campanha quando as coisas se normalizassem.