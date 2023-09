Clube do Catar anuncia a contratação do atacante alemão Jules Draxler, ex-PSG

O Al Ahli Doha, clube do Catar, anunciou oficialmente nesta segunda-feira a contratação do atacante Jules Draxler, ex-Paris Saint-Germain. O contrato foi assinado hoje e terá validade de duas temporadas.

De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports, o clube catariano desembolsou cerca de 20 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões) para acertar com o atleta alemão. Os exames médicos foram completados com sucesso no final de semana e a negociação teve um final feliz.