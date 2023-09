Breno, Luiz Adriano e Diego Souza: as 'tretas' entre jogadores e torcida do Palmeiras

A situação entre Breno e torcedores lembrou àquela ocorrida com Luiz Adriano, em 2021. O atacante teve uma série de atritos e viu sua imagem ficar desgastada aos poucos — tanto que, titular absoluto na temporada anterior, passou a ser a terceira opção para o comando do ataque.

O início das polêmicas com o Luiz Adriano surgiram depois que o jogador respondeu um torcedor com um insulto. Em um jogo contra o Bragantino, disputado no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro — em outubro daquele ano —, ele se aproximou da arquibancada enquanto participava do aquecimento no gramado e falou: "Com todo respeito, posso falar uma coisa? Vai tomar o c...". Semanas depois, pediu silêncio à torcida depois de marcar um gol.

A partir daí, Luiz Adriano passou a ser constantemente vaiado. O atacante recebeu uma advertência interna por parte da diretoria após marcar um gol contra o Sport e fazer sinal de silêncio com a mão em direção à torcida do Verdão.

Em um clássico contra o São Paulo, Luiz Adriano ouviu ofensas das arquibancadas ocupadas por mais de 35 mil torcedores no Allianz Parque após atuação discreta. O então camisa 10 foi muito vaiado pelos palmeirenses e, ao chegar próximo do banco de reservas, aplaudiu.

A partir de então, as críticas a Luiz Adriano ficaram mais ásperas. "Ei, Luiz, vai tomar no c*" e "Luiz, c****, fora do Verdão" foram os gritos ecoados. A situação terminou em saída do atacante no começo de 2022, rumo ao futebol da Turquia.