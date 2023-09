Auxiliar do Fluminense indica uso de titulares contra o Cruzeiro: 'Não teremos risco'

Após a derrota no clássico para o Vasco, o Fluminense perdeu a chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro e agora terá o Cruzeiro, no Maracanã, pela frente. O auxiliar Eduardo Barros indicou que o Tricolor deve ir para o jogo com força máxima.

"Vamos ter uma semana inteira depois do jogo contra o Cruzeiro. Pensando na Libertadores, não teremos risco de desgaste. Vamos com os jogadores que estiverem à disposição. Iremos com o melhor Fluminense", disse Eduardo.