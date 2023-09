Athletico-PR inicia semana de treinos mirando duelo contra Internacional no Brasileiro

O Furacão terá, ainda, mais dois treinos para realizar ajustes e definir o onze titular que irá a campo contra o Internacional. Na manhã desta terça-feira, o elenco trabalhará na própria Arena da Baixada, palco do confronto. Já na tarde da quarta-feira, o grupo volta a treinar, mas no CAT Caju.

Para o confronto diante do Colorado, Wesley Carvalho não poderá contar com o volante Hugo Moura, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo na última rodada. No entanto, o treinador terá as voltas do volante Fernandinho e do atacante Vitor Roque. que já cumpriram suspensão.

O Athletico-PR chega com confiança para o duelo após vencer o Flamengo, por 3 a 0, no último jogo. A equipe paranaense figura na sétima colocação, com 37 pontos conquistados após 23 rodadas. O Internacional, por sua vez, ocupa a 12ª posição na tabela de classificação do Brasileiro, com 29 pontos.