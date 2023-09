Associação de árbitros critica Botafogo e decide acionar o STJD

Confira a nota oficial da Abrafut:

"É impressionante como é difícil pra algumas pessoas o enfrentamento da derrota, ainda que esse resultado esteja pautado nas regras do contexto em questão com transparência e retidão. No jogo entre Atlético Mineiro x Botafogo, um gol do Botafogo foi anulado corretamente pelo árbitro assistente Bruno Pires. Porém, mais uma vez a honestidade e dignidade do árbitro é questionada.

A arbitragem foi acusada pelo jogador Diego Costa de ter "metido a mão" na interpretação quanto a (sic) decisão. Logo, vamos então interpretar a fala do jogador "meter a mão ". O que ele quis dizer?

Outro posicionamento também lamentável foi o do técnico Lage: "Cheguei aqui há dois meses e sinto que há critérios muito diferentes em outros tipos de jogos. Dá sensação que se quer que o campeonato continue animado até o fim." Continua: "Muitas coisas duvidosas e lances inexplicáveis têm beneficiado e prejudicado equipes." O que ele está conjecturando?

É abominável que a arbitragem seja frequentemente colocada como vilã e vítima de acusações, às vezes de forma tênue e outras vezes claramente, como desonesta.

O lance foi de impedimento claro. O árbitro de campo e os árbitros do VAR, estão fazendo o trabalho deles guiados pela regra.