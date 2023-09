Arrascaeta confia em virada do Flamengo na Copa do Brasil: 'Mais 90 minutos faltando'

O Flamengo ficou em situação complicada na final da Copa do Brasil, após a derrota para o São Paulo, no Maracanã. No entanto, os rubro-negros seguem esperançosos na virada. Depois da partida, o meia Arrascaeta publicou uma mensagem em seu Instagram, ressaltando que o duelo ainda não está terminado.

"Se você ainda não desistiu é porque você sabe que vale a pena. Mais 90 minutos estão faltando", escreveu.

Arrascaeta foi desfalque para o Flamengo no fim de semana. O uruguaio se recupera de lesão e faz tratamento para estar de volta na segunda partida contra o São Paulo, no próximo domingo (24), no Morumbi.